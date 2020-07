Eis a bola oficial das ligas profissionais em Portugal na próxima época

A carregar o vídeo ...

A Liga Portugal apresentou esta segunda-feira a bola oficial dos campeonatos profissionais em Portugal para 2020/21: a Brillant Super TB, da marca Select. Trata-se de um novo modelo, semelhante ao utilizado na presente época, mas com aperfeiçoamentos e novas cores. O esférico foi apresentado online, nas redes sociais da Liga Portugal, mas também ao vivo em algumas cidades do país como Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Portimão e Viseu. A bola já está a venda, sendo que durante a primeira semana estará apenas disponível em exclusivo no site da Liga Portugal. [Vídeo: Liga Portugal]