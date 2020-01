Conheça os balneários personalizados para a final da Allianz Cup

A carregar o vídeo ...

Em Braga já se prepara a final da Allianz Cup, mesmo nos bastidores. Os responsáveis do design e decoração da Liga já trabalham no sentido de deixar os balneários de cara lavada para o duelo entre Sp. Braga e FC Porto. As placas roxas, alusivas às meias-finais, dão lugar às douradas. Tudo pensado ao pormenor e de forma personalizada, numa prova em que, curiosamente, o V. Guimarães até utilizou na sua meia-final o balneário do grande rival Sp. Braga. Saiba mais pormenores no Record desta sexta-feira.