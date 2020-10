Conmebol divulga áudios de todos os lances polémicos da jornada de apuramento

A carregar o vídeo ...

Para lá de ter divulgado o áudio da comunicações entre o árbitro e o VAR no polémico lance do alegado penálti que terá ficado por marcar contra o Uruguai , a Conmebol 'libertou' também as conversas ocorridas aquando de outros três lances polémicos. Um registo que aqui juntamos num vídeo só e que mostra bem os momentos de tensão, com necessidade de decidir rapidamente, que se vive na cabine do VAR.