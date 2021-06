CONMEBOL partilha áudio do VAR no polémico golo anulado ao Uruguai

A carregar o vídeo ...

Uruguai e Paraguai empataram a um golo na última madrugada, num jogo que ficou marcado por uma decisão arbitral de anular um golo aos uruguaios, que foi de forma inacreditável aprovada pelos elementos do VAR. Entretanto a CONMEBOL já anunciou a suspensão por tempo indeterminado desta equipa de VAR e também divulgou o áudio da conversa entre os árbitros e quem via as imagens. Vale a pena ouvir!