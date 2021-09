CONMEBOL revela áudio entre árbitro e VAR no momento da polémica falta sobre Messi

A carregar o vídeo ...

A CONMEBOL revelou este sábado o áudio entre o VAR, AVAR e o árbitro da partida no momento da polémica falta sobre Lionel Messi ao minuto 33 do Venezuela-Argentina. O juiz Leodán González mostrou inicialmente o cartão amarelo a Adrián Martínez pela perigosa entrada sobre o camisola '10' da albiceleste, mas depois de rever o lance com o auxílio das imagens reverteu a decisão e mostrou o cartão vermelho direto. [Vídeo: CONMEBOL]