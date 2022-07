Conor Gallagher queria marcar à Panenka mas foi protagonista de um dos piores penáltis dos últimos tempos

A carregar o vídeo ...

Conor Gallagher foi protagonista no particular entre Charlotte e Chelsea, mas pelas piores razões. O jogo teve de ser resolvido nos penáltis, após o empate a um nos 90 minutos, e o defesa dos londrinos tentou marcar à Panenka... mas saiu-lhe o tiro pela culatra. O guarda-redes do clube norte-americano conseguiu agarrar a bola naquele que é certamente um dos piores penáltis dos últimos tempos. Para piorar a situação, Gallagher foi o único a falhar na marca dos onze metros e o Chelsea perdeu por 5-4. [Vídeo: Twitter ESPN FC]