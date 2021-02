Conor McGregor come bife banhado em... ouro de 24 quilates

A carregar o vídeo ...

Mais uma 'pequena' excentricidade na vida de Conor McGregor. O lutador irlandês aproveitou a estadia nos Emirados Árabes Unidos, onde recentemente defrontou o norte-americano Dustin Poirier, em Abu Dhabi, para visitar o restaurante Nusret Gokce, do chef turco Salt Bae, onde jantou um bife banhado a ouro de 24 quilates, com o custo aproximado de 825 euros (mil dólares). "Ele gosta do meu bife de ouro", escreveu o chef turco nas redes sociais. [Vídeo: Salt Bae / Instagram]