Conor McGregor pegou-se com Michael Chandler e cena quase acaba em pancadaria

A carregar o vídeo ...

Conor McGregor e Michael Chandler têm combate marcado para uma data ainda a definir, mas o duelo entre ambos esteve perto de acontecer durante as filmagens do The Ultimate Fighter 31. Os dois lutadores, que neste reality show são treinadores de equipa, pegaram-se no centro do octógono, McGregor empurrou Chandler e o ambiente ficou mesmo quente. Dana White, a ver tudo de longe, até 'congelou', antes de saltar para o palco para impedir males maiores.