Conor McGregor volta a dar que falar: será este o pior lançamento da história do beisebol?

Conor McGregor volta a agitar as redes sociais. Desta vez não por causa de um combate ou 'bate-boca' com adversários, mas por ter feito aquele que muitos consideram tratar-se do pior lançamento da história do beisebol. O lutador irlandês marcou presença no duelo entre Chicago Cubs e Minnesota Twins, da liga norte-americana (MLB), e foi convidado a realizar o primeiro lançamento do jogo mas... ficou muito mal na fotografia. Ora veja. [Vídeo: Twitter]