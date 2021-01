A carregar o vídeo ...

A perna e o orgulho podem estar feridos pela derrota diante do Dustin Poirier no UFC 257, mas Conor McGregor não parece ter perdido a boa disposição. Nas redes sociais, dois dias depois do desaire frente ao norte-americano, o irlandês partilhou este vídeo nas redes sociais, onde surge ao lado do filho a fazer construções na areia...