Conquistou a Major League Soccer e cumpriu a promessa: treinador festejou em cuecas

Ronny Deila já tinha sido notícia há quatro anos quando se despiu durante uma palestra e agora voltou a dar que falar. O treinador do New York City FC prometeu festejar em cuecas no relvado caso se sagrasse campeão da Major League Soccer e... assim foi. Após bater Portland nos penáltis, Deila tirou a roupa, fez uma quantas flexões de braços e ergueu o troféu.