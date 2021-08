A carregar o vídeo ...

Foi a 1 de novembro de 2003, diante do Portsmouth, que Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro golo pelo Manchester United, e logo em Old Trafford. Foi num livre direto, recurso técnico que o português viria a tornar uma das suas maiores armas. Na Premier League com a camisola dos red devils viria a marcar 84 golos.