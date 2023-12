Conseguirá Quaresma marcar golo de trivela perante uma barreira com... 17 pessoas?

A carregar o vídeo ...

Depois do inusitado vídeo no qual surge de surpresa, como um entregador de pizzas , no treino do Grupo Desportivo de Árvore, Ricardo Quaresma voltou a ser figura num vídeo do canal de YouTube 'Shoot for Love', uma vez mais no emblema da AF Porto. Neste caso para enfrentar o desafio de tentar marcar um golo de trivela perante uma barreira com... 17 pessoas!