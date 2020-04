Conselho de amigo: não repita aí em casa o que Joe Kovacs anda a fazer nesta quarentena

A carregar o vídeo ...

Só para começo de conversa, "320kg/705lbs x 10 hoje". Foi desta forma que Joe Kovacs, bicampeão mundial de lançamento de peso e medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, começou por descrever no Instagram o vídeo com o treino desta quarta-feira: 10 repetições a levantar 320 quilos. Porque mesmo em tempo de isolamento social é preciso continuar a trabalhar, o norte-americano não descura em nada... [Vídeo Instagram Joe Kovacs]