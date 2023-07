Contagem decrescente para o Record International Masters Futsal: «É o melhor torneio de futsal do mundo»

A carregar o vídeo ...

O que já era um torneio de referência sobe a fasquia em 2023: a 6ª edição do Record International Masters Futsal contará com a presença de seis equipas, em vez das quatro habituais, e reúne um quadro de excelência: os participantes na final four da última Liga dos Campeões (o campeão Palma, Sporting, Benfica e Anderlecht) estarão no Portimão Arena, entre 23 e 27 de agosto, além do Kairat e do estreante Sp. Braga!