Klay Thompson não joga desde junho de 2019 e Steve Kerr já pediu contenção face à expectativa de ver o extremo de volta ao campo mais de dois anos e meio depois, com uma grave lesão pelo meio. O campeão pelos Golden State Warriors mostrou ao Mundo que está preparado ou não tivesse conseguido 24 (!) triplos consecutivos no aquecimento do jogo da NBA ante os Utah Jazz em que não chegou a alinhar.