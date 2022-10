Conte deixou conferência ao fim de uma pergunta: «Se formos eliminados... aí quero ver!»

A carregar o vídeo ...

Expulso por protestos na sequência do golo anulado ao seu Tottenham diante do Sporting, Antonio Conte não poupou nas palavras e assumiu não entender por que razão o lance foi anulado. O italiano dos spurs diz mesmo que o VAR está a causar muitos danos no futebol atual e assumiu que, se na última ronda os londrinos não se apurarem, algo terá de suceder.