Antonio Conte abordou os ingressos de Kulusevski e Bentancur no Tottenham, reforços de inverno dos spurs, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Southampton para a 24.ª jornada da Premier League. O técnico do emblema londrino deixou ainda elogios a Harry Kane e realçou a importância de ter voltado ao trilho dos golos. [Vídeo: One Football]