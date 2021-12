Conte e os casos de Covid-19 no Tottenham: «Assim é impossível falar sobre futebol»

Antonio Conte mostrou-se algo emocionado na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta quinta-feira com o Rennes, para a Conference League, na qual anunciou que oito jogadores e cinco membros da equipa técnica do Tottenham testaram positivo à Covid-19. O técnico dos spurs mostrou preocupação pelo facto de uma pessoa poder ficar infetada de um dia para o outro e apontou que assim fica difícil falar de futebol. [Vídeo: One Football]