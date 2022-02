Antonio Conte perspetivou um jogo difícil diante do Leeds este sábado, argumentado com o momento menos positivo das duas equipas que precisam assim dos pontos. O técnico do Tottenham abriu a porta à saída na quarta-feira, após a derrota com o Burnley - a quarta nos últimos cinco jogos dos spurs - e garantiu agora que vai lutar por ajudar o clube até ao fim, deixando ainda uma palavra ao presidente Daniel Levy. [Vídeo: One Football]