Conte 'pegou-se' com Banega na final da Liga Europa: «Falamos lá fora»

Antonio Conte e Éver Banega protagonizaram um momento tenso na final da Liga Europa, trocando palavras bem duras junto à linha lateral. Segundo a 'La Gazzetta dello Sport', o sucedido ocorreu ainda na primeira metade, aquando do penálti marcado a favor do Inter Milão. Nesse momento, Banega aproximou-se do banco contrário e, na direção de Conte, soltou um "vê se é uma peruca". Conte ouviu, não gostou e lançou um ameaçador "falamos lá fora, mais tarde". Como terá acabado esta história...?