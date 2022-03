Conte sobre Abramovich querer vender o Chelsea: «É tudo estranho. Não são boas notícias para os adeptos»

Antonio Conte foi esta sexta-feira convidado a comentar a intenção de Roman Abramovich em querer vender o Chelsea. Em declarações na conferência de imprensa, o treinador do Tottenham assumiu achar a situação um pouco "estranha", sublinhando que esta mudança de liderança nos blues não será algo positivo para os adeptos do clube londrino. [Vídeo: One Football]