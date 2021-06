Contra-ataque perfeito e golo de Cristiano Ronaldo: a jogada que deu vantagem a Portugal frente à Alemanha

Portugal passou um mau bocado nos primeiros 15 minutos, com as constantes ameaças alemãs, mas acabou mesmo por ser a turma das quinas a marcar. Numa jogada de contra-ataque (praticamente) perfeita, a Seleção Nacional aproveitou o facto dos alemães estarem lá na frente, Bernardo Silva arrancou na direita, Diogo Jota recebeu na esquerda, tocou no meio e Cristiano Ronaldo emendou. Tudo simples e estava Portugal na frente...