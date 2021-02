Conversa, trabalho e até bola no pé: as primeiras imagens de Silas em Famalicão

A carregar o vídeo ...

Silas foi apresentado como o novo treinador do Famalicão, esta segunda-feira, dia em que também já orientou o primeiro treino ao leme dos minhotos. Num vídeo partilhado pelo próprio clube nas redes sociais, é possível perceber como foram as primeiras horas de trabalho. Houve tempo para explicações aos jogadores do que o técnico pretendia de cada um deles, intensidade e até para um pouco de bola no pé, a lembrar os tempos de jogador.