Coronavírus: Estádio de Pacaembu transforma-se em hospital de campanha

Está a circular este domingo nas redes sociais um vídeo que, supostamente, revela o início da instalação de um hospital de campanha em pleno relvado do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo, conhecido como Pacaembu, para acolher, exclusivamente, vítimas e doentes suspeitos de serem portadores de Covid-19. A medida tinha sido anunciada na sexta-feira, pelo presidente da autarquia paulista, Bruno Covas, que revelou que este equipamento, juntamente com um outro que será instalado no Centro de Convenções do Parque Anhembi, também na cidade de São Paulo, permitirá aumentar em 1.800 camas e em 490 unidades de tratamento intensivo contra o novo coronavírus.



Apesar do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, continuar a desvalorizar os perigos da propagação da doença, o prefeito de São Paulo prefere prevenir do que remediar e, numa entrevista concedida durantre os dim de semana foi bem claro. "Ficar em casa é humanitário", disse. As obras de adaptação devisão ficar concluídas no prazo de dez dias. Até sexta-feira o estado de São Paulo registava 286 casos confirmados e cinco mortes.