Coronavírus: Plantel do Schalke volta aos treinos mas não esquece recomendações da OMS

O plantel do Schalke 04 está de regresso aos treinos. A equipa alemã realizou, na manhã desta quinta-feira, uma sessão de trabalho com uma habitual corrida à volta do campo de treinos. Contudo, os jogadores certificaram-se de manter a distância de segurança de pelo menos um metro recomendada pelo Organização Mundial de Saúde, face ao surto da Covid-19. [Vídeo: Omnisport]