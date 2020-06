Coronavírus: Trump afirma que para baixar números oficiais pediu menos testes de despistagem

A carregar o vídeo ...

Donald Trump disse no comício da sua pré-campanha, ontem na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, que para baixar os números oficiais da pandemia de coronavírus nos EUA pediu para se realizarem menos testes de despistagem. Uma afirmação que aconteceu horas depois de fonte da presidência norte-americana ter admitido que seis membros do staff da campanha de Trump testaram positivo à covid-19.