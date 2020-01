Corredor colombiano perde patrocínios após ser apanhado a pontapear cão em corrida

A carregar o vídeo ...

O vídeo acima reproduzido já tem duas semanas, foi captado no último dia do ano, durante a tradicional São Silvestre de Neira, na Colômbia, mas apenas nos últimos dias ganhou dimensão nas redes sociais. E a situação gerou tal repúdio, que

Jamie Alejandro, o atleta envolvido em toda a situação, acabou mesmo por perder o patrocínios da Under Armour, uma das empresa que lhe dava maior suporte à sua carreira.



"A Under Armour terminou a sua ligação ao atleta Jaime Alejandro em face do vídeo que foi publicado nas redes sociais. Como empresa não toleramos a violência ou condutas que coloquem em perigo os animais", explicou a marca em comunicado.



Quanto ao atleta em causa, desculpou-se pelo sucedido e prometeu redimir-se. "Não justifica os meus atos, mas foi num momento de euforia na prova. Espero começar a pagar por isto de alguma maneira, a ajudar cães perdidos na rua... e não vou mostrá-lo nas redes sociais", escreveu Jaime Alejandro na sua página das redes sociais.