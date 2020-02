Corredor provoca caos na Maratona de Sevilha ao correr... em contramão

A carregar o vídeo ...

Prova que este domingo reuniu na estrada mais de 13 mil corredores, a Maratona de Sevilha ficou marcada por um momento assustador (e algo insólito) logo no arranque, quando um corredor surgiu em sentido contrário a tentar furar por entre a multidão. De acordo com o próprio, a situação inusitada deveu-se ao facto de ter sido pisado e ter perdido uma sapatilha, algo que o fez voltar para trás para a tentar recuperar... no meio da multidão. Não sabemos se o conseguiu ou não, mas a verdade é que este momento poderia muito bem ter acabado muito mal para o atleta em causa...