Com o país em Estado de Emergência continuam a suceder-se episódios de violação das regras impostas. Uma delas sucedeu no Estádio Nacional, onde várias pessoas saltaram as fitas colocadas para interditar o acesso e moveram-se naquele espaço... como se nada fosse. O vídeo está a circular nas redes sociais e está a gerar muitos comentários de reprovação.