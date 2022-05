A carregar o vídeo ...

Nathan Lawson mostrou este fim de semana, na Taça do Mundo de orientação realizada em Boras, que correr rápido e ler um mapa não é propriamente a tarefa mais fácil do Mundo. O mais incrível de tudo foi que, mesmo depois do incrível e doloroso impacto, conseguiu continuar a correr e acabou em sexto.