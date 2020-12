Correrias, berros e muito mais: José Mourinho esteve 'elétrico' no dérbi de Londres

A carregar o vídeo ...

O Tottenham publicou esta terça-feira mais um vídeo no qual mostra as ações de José Mourinho no banco de suplentes, agora relativo ao dérbi de domingo, diante do Arsenal. E como seria de esperar, especialmente sendo um jogo grande, o técnico português viveu uma tarde a um ritmo eletrizante, com berros, corridas loucas e celebrações bem ao seu jeito. Uma postura que deixou os adeptos dos spurs rendidos, conforme se pode ver pela caixa de comentários do 'post' dos londrinos, onde se nota cada vez mais que o Special One já conquistou os exigentes fãs do clube.