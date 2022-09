Corrida Multicare Vitality está de regresso: saiba tudo sobre a 2.ª edição

A carregar o vídeo ...

A Corrida Multicare Vitality está de regresso com a sua 2.ª edição e volta a levar até ao Jamor, na manhã do dia 2 de outubro (um domingo), aqueles que pretenderem correr ou simplesmente caminhar. "Será um momento que espelha o objetivo do Multicare Vitality: fazer com que as pessoas sejam mais ativas, saudáveis e felizes. Vamos contar com uma caminhada de 5 quilómetros (km) e duas distâncias de corrida, 5 e 10 km", começa por referir, a, Sofia Mexia, responsável pelo programa Multicare Vitality. As inscrições para a 2ª Corrida Multicare Vitality podem ser efetuadas no site corrida.multicarevitality.pt