Corrida paralela à Maratona de Nova Iorque ia acabando em tragédia: autocarro quase atropelou corredores

No sábado, antes da realização da icónica Maratona de Nova Iorque, a cidade que nunca dorme foi palco de uma espécie de prova de abertura de programa, com a disputa dos campeonatos nacionais de 5 quilómetros na 'Abbott Dash to the Finish Line 5K'. Uma corrida que normalmente decorre sem problemas, mas que este ano, de forma inesperada para os padrões da organização nova-iorquina, ia ficando marcada por uma tragédia na corrida masculina, quando à passagem do pelotão, do nada, surgiu um autocarro a cruzar a estrada. Todos conseguiriam passar apenas com o susto, mas tivesse sido segundos antes e a história podia ter sido bem diferente, como apontou Morgan Beadlescomb, o vencedor da corrida. "Alguém tem de ser responsabilizado, porque podia ter morrido alguém".