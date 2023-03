A carregar o vídeo ...

Os fãs alemães deslocaram-se em massa ao reduto do Chelsea. As imagens que surgem de Londres impressionam relativamente ao cortejo dos adeptos do Borussia Dortmund rumo ao estádio Stamford Bridge, para o encontro entre as duas equipas a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A imprensa inglesa adiantou que foram mais de 3 mil que tinham bilhete para ver a sua formação in loco.