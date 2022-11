Costa-riquenha apanhou carteira perdida e devolveu-a a japonês: o vídeo já se tornou viral

A carregar o vídeo ...

O Mundial'2022 continua a ser rico em momento de grandeza, principal fora do relvado. O mais recente deles envolve de novo os adeptos japoneses, mas neste caso nem são eles os protagonistas principais. Tudo aconteceu após o duelo com a Costa Rica, quando um fã nipónico deixou cair a sua carteira quando saí do estádio. Uma adepta costa-riquenha viu-a, apanhou-a e iniciou uma corrida para a entregar ao seu dono. O gesto tocou o fã japonês e com quem ele estava, levando ambos a reconhecer o gesto com a oferta de uma fita com as cores do Japão e ainda uma camisola.