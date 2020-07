A carregar o vídeo ...

Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, saiu esta segunda-feira do autocarro da equipa com a máscara a tapar os olhos,, no jogo com o Alavés. Em Espanha perguntam se a máscara terá escorregado ou se o belga estaria a brincar com o galês, que seguia ao seu lado. O Real Madrid defronta hoje o Granada. (Vídeo Real Madrid)