No final do encontro entre Sporting e Ajax, na Liga dos Campeões, um vídeo do brasileiro Antony a entregar a camisola do emblema de Amesterdão a um jovem adepto leonino tornou-se viral nas redes sociais. Fomos 'escavar' o tema e descobrimos que o miúdo em causa é afinal jogador da formação de Alvalade. E craque... Chama-se Diogo de Oliveira, tem 10 anos e tem no compatriota do Ajax um seguidor muito especial.