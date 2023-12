Craque dos Boston Celtics rendido a Neemias: «Estou surpreendido com o impacto dele»

A carregar o vídeo ...

Al Horford, um dos principais jogadores dos Boston Celtics, deixou muitos elogios a Neemias Queta. O veterano extremo/poste tem sido um dos mentores do internacional português e destacou a forma rápida como 'Quetão' tem aprendido e o impacto que vai tendo no conjunto que lidera a conferência Este da NBA.



"Estou surpreendido com a rapidez com que ele tem aprendido tudo e o impacto que tem tido no grupo, a energia que traz. Tem sido encorajador vê-lo. Continua a trabalhar muito e o importante para ele é continuar a estar sempre pronto para jogar, pois nunca se sabe quando somos chamados. Falo com ele, sobre ataque e defesa, e tento ajudá-lo de todas as formas possíveis", disse Horford aos jornalistas.