Craques do futebol aplaudem profissionais de saúde e hospitais portugueses não são esquecidos

A FIFA juntou atuais e antigos jogadores de futebol, como Maradona, Pelé, Zidane, Casillas, Beckham ou Van Basten, para um aplauso aos profissionais de saúde e outros trabalhadores que combatem a pandemia da covid-19. Num vídeo divulgado pelo organismo que tutela o futebol mundial, surgem vários antigos e atuais futebolistas, tanto masculinos como femininos, que nas suas residências aplaudem os esforços para travar a pandemia. O vídeo conta com dezenas de participações, de Ronaldo, Kaká, Marta ou Roberto Carlos, Buffon e Chiellini, Sérgio Ramos e Piqué, entre muitos outros, terminando com imagens de vários profissionais de saúde, algumas delas filmadas em hospitais portugueses. "Para os profissionais de saúde e outros funcionários que continuam a trabalhar como heróis, o nosso aplauso infinito", é a mensagem colocada no final do vídeo da FIFA