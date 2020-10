Craques do Red Bull Cliff Diving voltam a desafiar os limites na Roménia

A carregar o vídeo ...

O Red Bull Cliff Diving pode estar parado por conta da pandemia de Covid-19, mas o mesmo não se pode dizer dos seus atletas, que não perdem uma oportunidade para manter a foram e também desafiar os limites. O mais recente exemplo disso mesmo foi protagonizado pela australiana Rhiannan Iffland e pelo romeno Constantin Popovici, que decidiram saltar a partir de uma altitude de 20 metros no interior da Salina Turda, uma das mais antigas minas de sal da Roménia.



Um feito que deixou a campeã Iffland naturalmente satisfeita, até porque se tratou de algo inédito. "Hoje fizemos algo pela primeira vez. Estava muito escuro dentro do lago. A água é 17% mais densa do que a do mar, por isso o impacto é diferente. Foi uma experiência única ter o contacto a água salgada, já que te puxa logo para cima. O mais desafiante para mim foi colocar a minha cabeça no lugar neste ano especial. Foi complicado focar, bloquear os medos e saltar", assumiu a australiana de 29 anos.



Atleta local, Popovici assumiu-se também encantado com a experiência. "Estando num espaço totalmente escuro, mesmo tendo luzes a iluminar-se, torna esta experiência em algo muito desafiante. Este foi o projeto mais extraordinário e mentalmente exigente em que estive envolvido na minha vida", considerou o saltador, que tal como Iffland enfrentou condições bem distintas do habitual, nomeadamente no que à concentração de sal diz respeito (260g/l neste caso, contra os habituais 33 g/l), algo que provoca uma desaceleração mais rápida no momento do impacto.