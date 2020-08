A carregar o vídeo ...

Muitos golfistas profissionais passam toda a carreira sem conseguir fazer o que esta criança de quatro anos fez. Rocco Figarett, com umas crocs calçadas em vez dos tradicionais sapatos de golfe, fez um 'hole in one' num Par-3 de um campo na Virgínia, Estados Unidos. O pai, Mario Figaretti, filmou tudo e nem queria acreditar. Mais tarde partilhou o vídeo nas redes sociais. (Vídeo Facebook)