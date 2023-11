Criança rifa PlayStation para ir à Libertadores e vira celebridade: «Comida grátis e hotel de 5 estrelas. Parecia o Messi»

A carregar o vídeo ...

A criança argentina adepta do Boca Juniors que, no Brasil, contando que rifou a sua PlayStation para poder ir ao Rio de Janeiro, à final da Taça Libertadores, virou uma celebridade no seu país. O jovem e o pai - que também tinha vendido a moto - contaram que depois da divulgação da reportagem passaram a ter comida grátis durante o período em que estiveram no Brasil e até dormiram num hotel de 5 estrelas. "Parecia o Messi", admitiu o rapaz. O Fluminense, recorde-se,u. (Vídeo TyC Sports/Instagram)