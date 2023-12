Criança tem acesso à Internet pela primeira vez na escola e emociona-se ao pesquisar... golos de Messi

A carregar o vídeo ...

O vídeo já se tornou viral. Claudio Riffo é uma criança chilena que vive na província de Diguillín que tinha de ir para as montanhas para poder aceder à internet e ter aulas virtuais. Esta semana, Claudio teve uma surpresa: a escola instalou rede para que pudesse estudar sem problemas. Quando o menino chegou à escola e pôde finalmente aceder à internet no estabelecimento de ensino pesquisou, com lágrimas nos olhos, "Os melhores golos de Messi" (Vídeo: X).