Crianças com doenças graves encontram-se virtualmente com estrelas da Champions

A carregar o vídeo ...

A Fundação da UEFA para as Crianças e a Mastercard têm proporcionado a jovens que sofrem de doenças potencialmente fatais a oportunidade de conhecerem virtualmente as estrelas da Liga dos Campeões à chegada ao estádio. Dois jovens puderam interagir com Kylian Mbappé e Ángel Di María antes da meia-final de terça-feira, entre Leipzig e Paris Saint-Germain, estando já marcado outro encontro virtual na antecâmara da final de domingo. (Vídeo UEFA)