Crianças já podem sair de casa em Espanha: imagens no centro de Madrid geram polémica

Desde domingo que, em Espanha, as crianças já podem sair à rua acompanhadas de um adulto, no máximo durante uma hora e com o distanciamento social devido, uma forma de, aos poucos, se voltar à normalidade após um período de confinamento devido à pandemia de coronavírus. Só que, logo no primeiro dia, as imagens mostram que as regras não foram cumpridas como deve ser: o AS partilhou um vídeo da praça Felipe II em pleno centro de Madrid que já estão a gerar polémica...