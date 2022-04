A carregar o vídeo ...

Tais pais, tais filhos... circula um vídeo nas redes sociais que está a deliciar os adeptos do Manchester United, onde Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, assim como o de Matic, 'imitam' o golo de CR7 contra o Chelsea , onde o sérvio contribuiu com um grande passe para a finalização do avançado português. (: Twitter)