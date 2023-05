Cristiano Ronaldo: «Arábia Saudita vai ter uma das 5 melhores ligas do Mundo»

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al Nassr (3-2) diante do Al Shabab e no fim da partida deixou elogios ao campeonato que aceitou representar desde o início do ano civil. "O campeonato saudita está a melhorar, na próxima época ainda vai ser melhor. Passo a passo acho que vai ser uma das 5 melhores ligas do mundo, mas precisa de tempo, de jogadores e infraestruturas, mas acredito no potencial deste país e deste povo. Acredito que o campeonato vai ser fantástico", frisou o internacional português.