Cristiano Ronaldo dá 'lição de história' a Dalot sobre "grande golo" no Bessa

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional treinou na manhã deste sábado no Estádio do Bessa para preparar o derradeiro jogo do playoff para o Mundial'2022 com a Macedónia do Norte (terça-feira, 19H45, no Dragão). Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot foram os primeiros a subir ao relvado. O defesa apontou para uma das balizas e questionou o capitão sobre um "grande golo" que CR7 havia marcado ali também pelas quinas frente às Ilhas Faroé, mas o avançado teve de esclarecer: naquela baliza também tinha marcado um, mas na outra é que foi 'o' golo... Recorda-se do golo acrobático que abriu a goleada por 5-1 naquele jogo de 2017 de qualificação para o Mundial'2018? Ah, e naquele encontro o craque português fez hat-trick...