Cristiano Ronaldo encontrou e 'encarou' Francis Ngannou

Poucos dias depois de ter sido libertado do UFC - por falta de acordo para a renovação contratual -, Francis Ngannou encontrou-se com Cristiano Ronaldo em Riade, num momento no qual nem a tradicional 'encarada' ficou esquecida. E mesmo que claramente mais baixo e menos 'robusto' do que o camaronês, um antigo campeão dos pesos pesados, CR7 não teve atemorizou...



"Muito bom falar com o [emoji de um bode - símbolo para o melhor de sempre] hoje em Riade. Muito inspirador!", escreveu Ngannou. Já CR7 referiu ter sido "fantástico encontrar com o campeão mundial".